Durante uno show dei Foo Fighters a Washington del 2017, Dave Grohl donò il suo stivaletto ortopedico ad una fan con le stampelle. Dopo aver incontrato la ragazza nel backstage, il rocker ha deciso di far visitare la ragazza dal suo ortopedico, per poi donarle il "prezioso" stivaletto. Questo episodio ci riporta al 2015, quando Grohl si è infortunato durante un live in Svezia e, nonostante la frattura al piede, ha continuato ad esibirsi seduto su un trono di chitarre. Un live che è entrato nella memoria collettiva.

Here's why this Foo Fighters fan got a shoe from Dave Grohl https://t.co/C2gDSEKccK #foofighters pic.twitter.com/svcxL3LCgm

"Dave ha chiamato l'ortopedico, che ha detto che avrei dovuto indossare una scarpa protettiva. Quando ho detto che le mie erano piccole, Dave ha subito detto che avrei avuto bisogno del suo. Mentre ridevo è davvero corso a prenderla!" ha detto Sabryn, la ragazza protagonista della vicenda. "L'ho indossata per tutto il concerto. E' sicuramente una delle cose più belle che mi siano successe e anche una delle più divertenti!"

tonight dave grohls orthopedic doctor told me if i didn't put a shoe on my foot it wouldn't get better. so dave gave me one of his shoes? pic.twitter.com/updeujumtx