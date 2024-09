Pilota, spadaccino, scrittore e frontman: Bruce Dickinson

Bruce Dickinson ci tiene a sottolineare il fatto che per scrivere la sua autobiografia, What Does This Button Do?, non è stato “aiutato” da nessuno. “La gente mi chiede: ‘Chi è stato il tuo ghost writer?’, e io: ‘Veramente ho scritto tutto io’”, puntualizza con orgoglio.

“Ho messo su carta 180.000 parole tutte a mano, una dopo l’altra, come si faceva ai vecchi tempi”. Scrivere un libro tutto a mano è una cosa molto alla Bruce Dickinson. Il cantante degli Iron Maiden è il tipo di persona che mette le mani su tutto quel che si trova davanti. Pilotare un aereo di linea, tirare di scherma, fare da frontman per uno dei gruppi di maggior successo degli ultimi 40 anni. Cose così… L’unica eccezione è il nuoto. “Affondare mi viene naturale”, dice.