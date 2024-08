Sette volte in cui i Simpsons hanno accolto una rock band in un episodio: dai Metallica, fino ai Red Hot Chili Peppers…

Il 17 dicembre del 1989 andava in onda il primo episodio dei Simpsons, la celebre serie animata amata da tutti, creata dal fumettista Matt Groening. Le avventura di Homer, Bart, Marge, Lisa e Maggie, insieme agli altri episodi di Springfield ci hanno tenuto compagnia in più di un’occasione, per anni. Molto spesso, agli episodi, hanno partecipato alcune rock band che abbiamo deciso di raccogliere in questa lista.

Le puntate più belle in cui una rockband è entrata nel mondo dei Simpsons

1/ Paul McCartney nei Simpsons

L’ex Beatle è apparso nei Simpsons insieme alla moglie Linda in un momento d’oro dello show, per rivelare a Lisa un segreto: “Se suoni ‘Maybe I’m Amazed’ al contrario, sentirai la ricetta di una zuppa di lenticchie.” L’intero episodio è dedicato a Lisa che lotta per essere vegetariana, in una famiglia di divoratori di Braciole.

2/ The Rolling Stones nei Simpsons

Homer riesce a realizzare le sue fantasie, frequentando un campo rock’n’roll gestito proprio dagli Stones. Gli viene poi chiesto di unirsi alla band in tour, e lui crede che si esibirà. Resterà poi molto deluso dall’apprendere che non sarà altro che un roadie.

3/ Red Hot Chili Peppers nei Simpsons

Nel 1993, dopo la cancellazione dello show di Krusty, Lisa e Bart lo aiutano ad organizzare il suo ritorno. Allo show partecipano quindi i Red Hot Chili peppers, che si esibiscono in biancheria intima in ‘Give It Away‘.

4/ I Ramones nei Simpsons

Nell’episodio intitolato “Rosebud”, del 1993, il Signor Burns riceve un regalo di compleanno a dir poco speciale: i Ramones cantano per lui “Happy Birthday“. Essendo Marky Ramone un grandissimo fan dello show, ha poi dichiarato che la loro apparizione nei Simpson è stato “Un momento clou della nostra carriera“.

5/ The White Stripes nei Simpsons

6/ I Metallica nei Simpsons

L’autista dell’autobus, Otto, è un grande fan dei Metallica. In un episodio del 2006, incontra la band e li raccoglie dal ciglio della strada. Quando i Metallica se ne vanno suonando “Master Of Puppets“, gli urlano di non ascoltare mai più la loro musica.

7/ The Who nei Simpsons

Il 250° episodio dei Simpsons, compaiono anche i The Who. Durante tutto l’episodio ci sono diversi riferimenti alla band.

