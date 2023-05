Metallica: qual è il segreto del loro successo?

Il manager dei Metallica, Peter Mensch, ha definito "semplice" il segreto che ha portato la band al successo in quest'ultimo anno.

Dopo 72 Seasons, l'ultimo album della band, pubblicato il 30 marzo scorso, i giganti del thrash hanno scavalcato le classifiche di Billboard, tornando (sembra) agli splendori di un tempo.

"È davvero semplice", ha dichiarato Mensch durante una chiacchierata con Music Week "Ci rispettiamo l'un l'altro, e questo è alla base. Abbiamo una frase che ripetiamo sempre: 'Prenditi i meriti che ti spettano come manager'. Il nostro team è speciale, e abbiamo realizzato atti che si sono rivelati intelligenti. Noi diamo consigli ai ragazzi, e andiamo avanti con un piano ben stabilito."

E' stato proprio Mensch a sostenere l'assenza dei Metallica dal mercato, strategia che ancora una volta ha giocato a loro favore: "Non hanno registrato per un po'. In questo modo hanno mantenuto la qualità del loro prodotto, così la musica è rimasta al massimo." Mensch, ha infine aggiunto che, nonostante qualche errore e incidente di percorso, i Metallica sono ormai on-the-road da quarantadue anni, e il mondo continua ad essere in attesa di nuove produzioni da parte della band. Inoltre, James Hetfield, butta giù nuovi riff ogni volta che prende in mano la chitarra...

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile, abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.