Un’App ti indicherà il Festival perfetto per te

Una nuova App sarà in grado di indirizzarci verso il festival più adatto ai nostri ascolti musicali. ‘Find Your Festival’, analizzerà le playlist e le canzoni preferite su Spotify, tracciando una mappa che ci permetterà di connetterci ai Festival più vicini e conformi ai nostri gusti in fatto di musica.

"I fan spesso trovano difficile sapere dove andare o come iniziare una ricerca, data l'enorme quantità di scelta a livello di festival.", la nuova app, risolverà quindi questi problemi, fornendo agli iscritti informazioni dettagliate sugli eventi più accattivanti, line-up incluse.

Al momento, ‘Find Your Festival’ non è ancora disponibile in Italia, ma speriamo di poter approfittare di questo strumento il prima possibile! Nel frattempo, se vi capita di fare una capatina all'estero, dategli un'occhiata: chissà che non vi consigli un festival davvero imperdibile.