Il memorabile esordio di KT Tunstall

Fu un'esibizione in particolare a far spiccare il volo a KT Tunstall e al suo primo album, EYE TO THE TELESCOPE. Ve la raccontiamo qui.

Diversamente da molti altri artisti che crebbero circondati da influenze musicali provenienti dalle proprie famiglie d'origine, KT Tunstall – all'anagrafe Kate Victoria Tunstall – divenne adulta in una famiglia di accademici non particolarmente interessati all'ambiente musicale e senza quasi nessun disco da ascoltare in casa.

Il padre adottivo, infatti, (Kate era nata in Scozia da una ragazza madre che, non potendo garantire un futuro brillante alla figlia, aveva deciso di darla in adozione) doveva portare degli apparecchi acustici in seguito alla perdita dell'udito e voleva evitare qualsiasi cosa che potesse creare interferenze indesiderate con tali apparecchi.

Nonostante ciò, fin da bambina, Kate iniziò a sentire il richiamo della musica e le sue inclinazioni artistiche vennero assecondate dai genitori che le regalarono il suo primo pianoforte, a solo quattro anni.

Da adolescente, Kate si trasferì negli States per frequentare un collegio e, nello stesso periodo, iniziò ad esibirsi come artista di strada. Il suo percorso artistico l'avrebbe vista poi perseverare negli studi presso la Royal Holloway di Londra.

Così cominciò anche la sua carriera come musicista: Kate inaugurò i suoi vent'anni suonando in alcune band indie e scrivendo molti dei testi delle band nelle quali militava.

Poi, nel 2004, ecco la svolta tanto attesa: dopo il suo primo contratto con l'etichetta indipendente Relentless Records, Kate pubblicò il suo primo album come KT Tunstall: EYE TO THE TELESCOPE.