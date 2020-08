Lutto nella musica: è morto Walter Lure, chitarrista degli Heartbreakers

Si è spento a 71 anni Walter Lure, membro della leggendaria band punk rock di New York Johnny Thunders and The Heartbreakers. Lavorò anche con i Ramones.

Walter Lure, ex chitarrista di Johnny Thunders And The Heartbreakers, noti semplicemente come The Heartbreakers, ci ha lasciato ieri all'età di 71 anni, per via di un cancro a fegato e polmoni, diagnosticato da poco.

La notizia è stata confermata in un post Facebook del club di Los Angeles The Starwood: