La Stanton Magnetics è stata una delle prime aziende americane a produrre e vendere cartucce magnetiche e fin dal 1946 un leader del settore nella progettazione e produzione di prodotti audio professionali, pensati per l’audiofilo e per il professionista. La gamma di prodotti dell'azienda comprende giradischi, cartucce ad alte prestazioni, cuffie, lettori CD, mixer per DJ e tanti accessori.

Fra i suoi giradischi più accessibili a livello di prezzo, ma non per questo non degni di nota, troviamo il T62 M2, che offre un motore a presa diretta stabile e un braccio ben costruito, con cartuccia sostituibile.

Dotato di un telaio in alluminio più leggero rispetto al modello T62 suo predecessore, è stato progettato pensando ai DJ di qualsiasi stile o livello d'esperienza: il suo braccio diritto offre infatti una capacità di tracking superiore, soprattutto per coloro che amano lo scratching.

Facile da usare, con un grande pulsante di riproduzione/pausa e meccanismi semplificati per la regolazione della velocità, è un modello estremamente robusto, costruito per durare a lungo. E viene fornito con una versione gratuita del software Deckadance, per mixare la musica come i professionisti. Il prezzo? Appena oltre i 200 euro!