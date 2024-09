La freccia volante: la Gibson Flying V

Nome: Gibson Flying V

Anno di inizio della produzione: 1958; la produzione si interruppe dopo meno di un anno ma ricominciò nel 1967

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Gibson, sotto la presidenza di Ted McCarty

Caratteristiche principali: Corpo in korina e mogano, manico in korina e mogano, tastiera in ebano, acero o palissandro, due pick up humbucker, ponte Tune-o-Matic

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Jimi Hendrix, Albert King, Rudolf Schenker, Michael Schenker, James Hetfield, Kirk Hammett, Dave Mustaine

Costo dello strumento nuovo: tra i 1200 e i 1400 euro a seconda delle finiture

Genere musicale: è stata usata nel blues, nel rock, nell'hard rock e nell'heavy metal

