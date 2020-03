I vinili più venduti dell’ultima settimana

Al quarto posto troviamo ASTROWORLD del rapper statunitense Travis Scott, che la scorsa settimana occupava la posizione numero tre.

Un'altra new entry per la quinta e ultima posizione di questa nostra Top 5: FEAT (STATO DI NATURA) di Francesca Michielin. La cantante rientra tra quegli artisti che hanno coraggiosamente scelto di non rinviare la pubblicazione del proprio album nonostante il periodo difficile perché, come ci ha spiegato in questa intervista, “la musica non si ferma, soprattutto adesso”.