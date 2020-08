Perché REVOLVER è il disco più innovativo dei Beatles?

L'impegno che ogni singolo membro della band dispiegò durante la stesura e registrazione dei brani che componevano questo loro settimo album è direttamente proporzionale al tempo che trascorse fra la pubblicazione del precedente album della band, RUBBER SOUL, e REVOLVER: otto mesi di intenso lavoro che, nonostante possano sembrare pochi, non erano mai trascorsi prima fra una pubblicazione della band e la successiva.

La decisione di non dare versioni live del proprio nuovo materiale garantì alla band anche la grande libertà di utilizzare innovazioni tecnologiche che, diversamente, sarebbero state più difficili da inserire in vista di eventi dal vivo come l'automatic double tracking (tecnica pensata per rendere più chiaro il suono di voce e strumenti durante il processo di missaggio) e i nastri registrati al contrario.

Prendiamo come esempio il brano Tomorrow Never Knows, pezzo di chiusura dell'album: si tratta di uno dei primi brani dei Beatles considerati come aventi un sound "psichedelico", per raggiungere il quale venne impiegata una particolare tecnica definita tape loop che permette, tramite nastri mandati in loop, di creare melodie ripetitive.