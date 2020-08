TEN: il debutto potente e introspettivo dei Pearl Jam

Fu un lutto molto difficile da superare per Ament e Gossard, i quali si ritrovarono a dover fare i conti con la perdita di un caro amico e con il fallimento del loro progetto artistico. I due, però, riuscirono a risollevarsi e a riprovarci: dopo aver incontrato il chitarrista di Seattle Mike McCready, rimasto da poco senza band, incisero alcune demo da far circolare, così da trovare un cantante e un batterista per un possibile progetto futuro.

Detto, fatto. Eddie Vedder, all'epoca benzinaio a San Diego (leggi qua la sua storia), incoraggiato dall'amico ed ex batterista dei Red Hot Chili Peppers Jack Irons, si dimostrò molto interessato all'idea e, in un batter d'occhi, venne schierato fra i ranghi della neonata band.

Si trovò anche un primo batterista, Dave Krusen (che lasciò la band dopo poco per intraprendere un percorso di disintossicazione), e la band fu in grado di esibirsi live per la prima volta il 22 ottobre del 1990 a Seattle con un nome provvisorio, Mookie Blaylock, in onore del famoso cestista statunitense.

Presto arrivarono anche il primo contratto con l'etichetta discografica Epic Records e la decisione di adottare un nome definitivo. La scelta ricadde su Pearl Jam in ricordo (almeno, così si racconta) di un'antenata di Vedder che si chiamava proprio Pearl e che si diceva custodisse una ricetta segreta per la marmellata (jam, in inglese).

L'album d'esordio, TEN, venne pubblicato il 27 agosto del 1991, con un titolo che è di nuovo un riferimento al sopracitato cestista, abituato a giocare con la maglia numero dieci.