Chi era Eddie Vedder prima di entrare nei Pearl Jam?

C'è una canzone dei Pearl Jam che sta particolarmente a cuore a Eddie Vedder: si tratta di Alive, fa parte del loro album di debutto, TEN, ed è una delle canzoni più richieste della band. La musica venne scritta dal chitarrista, Stone Grossard, mentre le parole sono di Vedder, che le scrisse mentre lavorava come benzinaio a San Diego, California. Il brano si apre così:

Son, she said

Have I got a little story for you

What you thought was your daddy

Was nothin' but a

While you were sittin'

Home alone at age thirteen

Your real daddy was dyin'

Sorry you didn't see him

But I'm glad we talked