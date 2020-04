GIGATON: il nuovo album dei Pearl Jam

La voce di Vedder, accompagnata dal basso di Jeff Ament, racconta un lunghissimo viaggio fatto per "trovare un posto in cui Trump non aveva ancora fatto una cazzata". L'attualità si fa strada in un brano che più che, con i suoi riferimenti a Queen e Led Zeppelin, più di ogni altro omaggia il passato.

Il ritmo rallenta con le canzoni successive: Alright e Seven O’Clock. Una parentesi folk che non manca di richiamare nuovamente l'attualità, in particolare il presidente degli Stati Uniti, denominato, a differenza del leader Sioux Sitting Bull (Toro Seduto), Sitting Bullshit.

Then there's Sitting Bullshit as our sitting president

Talking to his mirror, what's he say, what's it say back?

A tragedy of errors, who'll be the last to have a laugh?

His best days gone, hard to admit

Throwing angry punches with nothing to hit.

Con Never Destination, un R&B pieno di rabbia, comincia la seconda parte del disco. La carica che la band trasmette con i propri brani è tutta per Chris Cornell, ex leader dei Soundgarden, a cui il gruppo dedica Take the Long Way.

Poi, di nuovo due ballad: Buckle Up e Comes then Goes. La seconda, in particolare, che vede la chitarra acustica assoluta protagonista accanto alla voce, evoca l'Eddie Vedder solista di INTO THE WILD e UKULELE SONGS. Non dispiace, anche se sa di già sentito, come un musicale déjà-vu. Un brano che ricorda una seconda volta la scomparsa di Chris Cornell, ma che estende la tristezza che "viene e poi va" a tematica universale.

Penultima traccia dell'album, Retrograde è invece una ballad dal suono pieno e pulito che accompagna alla tristezza la voglia di reagire, di dire (coincidenza?) che "andrà tutto bene".

Stars align they say when things are better than right now

Feel the retrograde spin us round.

Chiude l'album River Cross, una traccia lenta e malinconica, che i Pearl Jam avevano già trasmesso in occasione del Super Bowl 2020. Il brano non aggiunge nulla di nuovo a quanto già espresso negli 11 che lo precedono. Vedder si scaglia contro il governo americano, che prospera sul malcoltento della gente, per poi chiudere, tra organi e vocalizzi, con l'ennesimo invito a combattere.