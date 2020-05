Little Tony, Elvis Presley e quell’incontro mancato

È proprio a Elvis Presley che lo paragonò il pubblico italiano, quando Little Tony decise di fare ritorno in patria. Merito del ciuffo, del suo modo di vestire, dei movimenti sul palco e della voce vellutata.

Il mito di Presley, in effetti, accompagnerà il cantante di San Marino per tutta la vita tanto che, nel 1975, incise un intero album, TONY CANTA ELVIS, in cui rese omaggio al suo maestro e guida, interpretando vari suoi classici.

Eppure, i due musicisti non si incontrarono mai. Sembra infatti che una sera, poco prima che Elvis morisse, Little Tony fosse riuscito a combinare un appuntamento. Ma, per via di una ragazza appena conosciuta, il cantante e sex symbol italiano disertò. Un'occasione persa e un grande rimpianto. Non ci sarebbe più stata la chance per un altro incontro.

Ma il musicista italiano continuò ad amare il rock di Presley, accanto a quello di Little Richard e degli anni Cinquanta. Anche la sera del 27 maggio 2013, in un letto della clinica di Villa Margherita, dove si trovava ricoverato da tre mesi per via di un tumore, Little Tony ascoltò il suo grande mito, con l'aiuto della nipote Valentina, che tenne accesa la musica di Elvis fino alla fine.