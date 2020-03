Ecco come guardare più di 50 concerti gratis per un mese

I filmati, visibili attraverso il sito ufficiale del festival, possono essere gustati gratuitamente entro un periodo di 30 giorni.

Attenzione, tramite il link proposto sul sito non si potrà accedere "solo" ai 50 concerti di Montreux, ma anche alle centinaia di contenuti della piattaforma e applicazione di streaming musicale Stingray Qello. Stiamo parlando di show di Queen, Beyoncé, Paul McCartney, Ben Harper, Iggy Pop, Slash, The Who e tanti altri.

Non mancano nemmeno documentari, da No Direction Home di Martin Scorsese, dedicato a Bob Dylan, a 1991 The Year Punk Broke sul noto tour europeo dei Sonic Youth con i Nirvana. In più film sui festival, dal Coachella al Bridge School di Neil Young e serie tv dedicate alla musica.

Da non perdere!