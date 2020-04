Guns N’ Roses versus Nirvana: una guerra storica

Certo, non mancarono momenti di tregua, persino di simpatia reciproca. Qualche giorno prima della sua morte, il frontman dei Nirvana incontrò per caso Duff McKagan su un volo diretto a Seattle. I due, felici di vedersi, parlarono di amicizie in comune, di droghe e riabilitazione.

E poi? Il 1994 Kurt Cobain si uccise sparandosi un colpo alla testa. Dopo la tragica scomparsa del loro leader, gli altri componenti dei Nirvana ricevettero le chiamate affrante di Matt Sorum, batterista dei Guns N’ Roses. Duff McKagan invece, l'ultimo dei Guns ad aver visto Kurt in vita, non si diede pace. Cominciò a rimproverarsi per non averlo abbracciato quel giorno sull'aereo, e non averlo aiutato ad affrontare la solitudine.

Negli anni la faida sembra essersi placata. Così, abbiamo potuto vedere Slash e Dave Grohl, sull'onda del successo con i suoi Foo Fighters, suonare Ace of Spades durante la serata celebrativa dei Golden Gods Award nel 2010. Nel 2015, invece, Krist Novoselic suonò Sweet Child O’ Mine con la fisarmonica insieme a Duff McKagan.