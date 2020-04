“Pretty Woman”: la tragica storia dietro l’indimenticabile hit

Già nel 1964, quando uscì, il pezzo conobbe un successo mondiale. La canzone raggiunse e mantenne infatti il primo posto nella Billboard Hot 100 per tre settimane, nella Official Singles Chart per tre settimane, nelle classifiche norvegesi per cinque settimane, nei Paesi Bassi per nove settimane e in Germania per quattro settimane. Due mesi dopo la sua uscita, inoltre, la hit venne certificata disco d'oro negli Stati Uniti.

Pretty woman, walkin' down the street

Pretty woman the kind I like to meet

Pretty woman I don't believe you, you're not the truth

No one could look as good as you, mercy.

La canzone racconta la storia di un uomo che vede camminare per strada una bella donna. La desidera, si chiede se anche lei è sola come lui. Inizialmente è molto sicuro di riuscire a conquistare la ragazza, poi comincia a disperarsi e decide di lasciar perdere. Alla fine, la bella protagonista si gira e torna da lui.

Ma chi è questa pretty woman? A quanto si racconta, il titolo è ispirato alla moglie di Orbison, Claudette, che un giorno interruppe una conversazione tra il marito e il suo collaboratore Bill Dees, per annunciare che stava uscendo. Quando Orbison le chiese se avesse abbastanza soldi, Bill Dees rispose: "Pretty woman never needs any money", ovvero "Una bella donna non ha mai bisogno di soldi".

La melodia venne da sé. In sole due settimane, Orbison e Bill Dees registrarono forse il loro più grande successo.