Lynyrd Skynyrd: un film narrerà la storia del tragico incidente aereo

In quanto pilota, hai critiche da fare a Wal- er McCreary e William Gray, i due che guidavano l’aereo il giorno dell’incidente?

Be’, ovviamente furono commessi molti errori gravi. Per esempio, non riempirono il serbatoio a Greenville, in South Carolina. E siccome avevano solo 400 galloni di carburante, non avrebbero mai potuto fare gli ultimi 100 chilometri.

Immagino che tu abbia dato qualche lezione a Ian Shultis che ti interpreta nel film, giusto?

Ho passato 22 ore a lavorare sul copione con il regista Jared Cohn, e sono state dolorose. Ho pianto, ho riso, ho urlato. E ho lavorato con tutto il cast, compreso Taylor [Clift], che interpreta Ronnie, e Navarone Garibaldi, che è il figlio di Priscilla Presley e interpreta Gary Rossington.

Dopo aver visto il film per intero la prima volta, come ti sei sentito?

Ho pianto. È un B-movie, e chiaramente poteva venire meglio, ma credo diventerà un cult. Sono fiero del risultato.

I Lynyrd Skynyrd stanno portando avanti un tour di addio. Se ti invitassero per il concerto finale, accetteresti?

No! Trovo offensivo che [in quel gruppo] ci siano persone vestite come i miei amici defunti, Leon [Wilkeson, basso], Allen [Collins, chitarra] e Ronnie, fingendo di essere i Lynyrd Skynyrd. Il mio gruppo, la Artimus Pyle Band, suona la musica degli Skynyrd meglio di chiunque altro al mondo.

Street Survivors verrà distribuito nei cinema americani in primavera. E in italia? Non ci resta che aspettare.