Gli Wham! e il successo internazionale di MAKE IT BIG

All'uscita di MAKE IT BIG corrisponde infatti anche un restiling del gruppo: il look ribelle con le giacche in pelle nera, che rendeva i musicisti rappresentanti di una generazione in crisi, venne sostituito da colori sgargianti e sorrisi. Ben presto, gli Wham! diventarono dei veri e propri sex symbol.

Per questa ragione, come anche per i brani spesso dai contenuti leggeri, gli Wham! venivano considerati rappresentanti di basso livello del bubblegum pop, non degni dei rivali Duran Duran o Spandau Ballet. In realtà, proprio MAKE IT BIG avrebbe fatto cambiare idea a molti, che iniziarono a riconoscere le grandi abilità di George Michael come compositore e performer.

Inoltre, i brani dell'album erano destinati a diventare successi immortali, forse proprio per il loro significato leggero ma sempre attuale. Un esempio è proprio la celebre Wake Me Up Before You Go-Go. Essa si ispira a un biglietto che Andrew Ridgeley aveva lasciato sul frigo ai suoi genitori, che il giorno dopo sarebbero partiti, in cui chiedeva di svegliarlo.

Tuttavia il biglietto conteneva delle ripetizioni, scritte per errore. Recitava infatti: "Wake me up up before you go go". La comicità del refuso diede a Michael lo spunto per una nuova canzone, in cui decise però di eliminare la prima ripetizione ("up") perché il ritornello suonasse meglio.

Iconico divenne anche il videoclip del brano, in cui sia i componenti della band sia le coriste indossano le iconiche t-shirt di Catharine Hamnett. Tutte bianche, eccetto per la scritta "Go-Go".