Alex Van Halen e le controversie per l’assolo in “Hot for Teacher”

Il brano si apre con ben 30 secondi di assolo di batteria, il che è abbastanza insolito per un singolo. Non si tratta, però, di un assolo qualunque: Alex utilizzò addirittura quattro grancasse per simulare il rumore che fa il motore ingolfato di una moto.

La velocità di esecuzione nell'introduzione strumentale al brano ha fatto pensare a molti che non fosse solo un paio di mani (quello di Alex) a suonare o che comunque fossero coinvolti dei segmenti in sovraincisione, registrati in un secondo momento.

Le speculazioni non furono mai confermate o smentite né dalla band e nemmeno da Alex Van Alen ma, nonostante ciò, l'opinione comune di molti fan è che non importa se realmente l'assolo sia stato registrato in una o più sedute, ciò che conta è che rimane fra i meglio riusciti di Alex, di quelli che l'hanno reso indiscutibilmente un grande batterista.