David Sylvian: Do You Know Me Now?

Una disintegrazione espressiva che raggiungerà la sua più alta concentrazione in un inedito minimalismo sperimentale con gli album successivi, come quelli con i Nine Horses, MANAFON (2009) e con l’ultimo THERE’S A LIGHT THAT ENTERS HOUSES WITH NO OTHER HOUSE IN SIGHT (2014). Questo elegante cofanetto di ben 10 Cd contiene tutti i lavori solisti di David per la samadhisound (2003-2014) più le collaborazioni con i Nine Horses, Jan Bang & Erik Honoré e Franz Wright & Christian Fennesz. Il Cd che dà titolo al cofanetto è dedicato alle tracce inedite registrate con Sakamoto e i Nine Horses. All’interno un bel libro di 100 pagine con l’introduzione di Sylvian e un saggio sull’estetica del designer Adrian Shaughnessy.

