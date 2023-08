In molti casi, nello stesso soggetto si attivano contemporaneamente più modalità o anche tutte. Questo piccolo spiegone ci aiuta a comprendere il grande successo di molte attuali operazioni discografiche. I cofanetti di John Lennon IMAGINE THE ULTIMATE EDITION (2 Blu-ray + 4CDs) e il WHITE ALBUM dei Beatles SUPER DE LUXE INTEGRALE (7 Cd) in cui sono comprese 50 registrazioni aggiuntive dalle session del WHITE ALBUM (molte mai pubblicate prima), mixate dagli originali nastri da 4 e 8 tracce e presentate in ordine cronologico di registrazione. L’ascolto in successione cronologica dal demo iniziale (generalmente chitarra e voce o piano e voce) di tutte le successive soluzioni di arrangiamento fino alla versione finale, rappresenta il massimo del godimento per il “rifruitore intenzionale”. Al contrario, le operazioni come IN THE BLUE LIGHT, l’ultimo album di Paul Simon dove l’autore ripresenta un collier di sue perle con nuovi arrangiamenti. In questo caso il flop è garantito: nessun nuovo arrangiamento sia pure dello stesso autore potrà mai sostituire nella nostra mente la versione originale che è ormai incrementata e blindata nel suo valore intrinseco dai fattori emotivi regressivo, progressivo, ricostruttivo, relazionale e riflessivo. Fate la prova, ascoltatevi René And Georgette Magritte With Their Dog After The War nella nuova versione che vi susciterà sgomento e smarrimento, poi ascoltate la versione originale da HEARTS AND BONES e le lacrime vi scenderanno copiose. Emozioni così forti solo la musica può provocarle...