È morto Little Richard, pioniere del rock and roll con la sua “Tutti Frutti”

Little Richard, uno dei padri fondatori del rock and roll, è morto all'età di 87 anni. Con la sua Tutti Frutti aveva scritto la storia.

A comunicare la scomparsa di Little Richard, padre fondatore del rock and roll, è stato il figlio attraverso un comunicato in cui però non è stata specificata la causa della morte. Il cantante aveva 87 anni.

Il The Original King of Rock'n'Roll, come amava farsi chiamare Richard Danny Penniman (vero nome di Little Richard), aveva alle spalle quasi 70 anni di carriera, durante la quale ha contribuito a far nascere il rock and roll, di cui deve essere considerato il pioniere.

Una vita non facile quella di Little Richard, che ha dovuto lottare contro razzismo e omofobia per ottenere il suo posto nel mondo della musica. Il primo singolo del cantautore, pubblicato nel 1955, sarà proprio quel Tutti Frutti destinato a cambiare per sempre la storia della musica.