10 delle nostre colonne sonore preferite

Marie Antoinette

Un film così pop non può che beneficiare da una colonna sonora particolarmente pop. Per il suo lavoro, Sofia Coppola scelse brani dal sapore adolescenziale e ribelle messi in contrapposizione con pezzi più classici. La Coppola accostò, così, brani attinti dalla discografia di rock band – come i The Strokes e i The Cure – a composizioni classiche del clavicembalista francese François Couperin e diede alla musica classica un tocco più contemporaneo con le sperimentazioni di Aphex Twin e ancora pezzi new wave come il famoso I Want Candy nella versione dei Bow Wow Wow.