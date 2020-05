Genesis: perché una reunion con Peter Gabriel e Steve Hackett è impossibile

Questa ritrovata formazione, che vede come protagonisti solo tre dei cinque membri dell'era 70-75 della band, non soddisfa molti nostalgici a partire da coloro per i quali il capitolo Genesis si è chiuso quando Gabriel ha deciso di abbandonare la band, nel lontano 1975.

Anche l'assenza di Steve Hackett si fa sentire. L'ex chitarrista, però, aveva già chiarito che, per quanto lo riguardava, non ci sarebbe stata nessuna reunion poco dopo la fine delle riprese del documentario Sum of the Parts del 2014 nel quale Banks, Collins, Gabriel, Hackett e Rutherford ripercorrevano la loro carriera come membri dei Genesis e come artisti solisti. In quella occasione, Hackett raccontò che era rimasto molto deluso dal modo in cui era stato approcciato il documentario dato che le parti che lo riguardavano erano state pesantemente tagliate per lasciare spazio agli altri membri del gruppo. In seguito a quella brutta esperienza, Hackett non si disse più disposto a collaborare con gli ex compagni.