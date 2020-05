Il brano che fu il successo e la condanna di Gene Clark

Il 24 maggio del 1991 , Gene Clark ci lasciava prematuramente. Ecco come il successo compromise gli ultimi anni del fondatore dei Byrds.

Era il 1989 quando Tom Petty pubblicò il suo primo album solista, FULL MOON FEVER. Fra i dodici pezzi che lo componevano, Petty decise di inserire anche una cover: parliamo di I'll Feel a Whole Lot Better portata alla fama dai Byrds, storico gruppo folk-rock, nel 1965 quando venne pubblicata per la prima volta come B-side del secondo singolo della band.

L'autore del pezzo era l'allora chitarrista, armonicista, tamburellista e voce della band, Gene Clark, che al tempo era anche la penna che si celava dietro alla maggior parte dei brani dai Byrds.

La scrittura di I'll Feel a Whole Lot Better risale ai tempi in cui Clark e soci stavano guadagnando terreno sulla scena folk-rock locale a suon di esibizioni memorabili in diversi club californiani. Pare che il pezzo sia stato scritto da Clark in pochissimi minuti durante una di queste serate e sembra proprio che fosse indirizzato a una ragazza frequentata dall'artista all'epoca per dirle, senza andare troppo per il sottile, che non si trovava più bene con lei e che stava pensando di lasciarla.

Sembra che la genesi del brano non abbia nulla di speciale, eppure I'll Feel a Whole Lot Better diventerà presto uno dei brani più famosi della band facendo soprattutto la fortuna di Clark. Questo scatenò qualche moto di gelosia da parte degli altri membri della band e proprio queste incomprensioni verranno poi esacerbate durante il periodo di militanza di Clark nei Byrds, culminando con la sua uscita dal gruppo nel 1966.