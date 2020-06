Come Ronnie Wood divenne un vero Rolling Stone

È forse per questo che viene notato dagli Stones. Ronnie Wood, prima di essere uno Stone, era un fan, da sempre, nonché un grande amico del noto chitarrista Mick Taylor, colui che aveva preso il posto di Brian Jones.

La relazione tra la band e Wood comincia così, con una serie di amichevoli collaborazioni e aiuti reciproci. Prima, Mick Jagger e Keith Richards lo chiamano a incidere It's only rock 'n roll (but I like it). Poi, soddisfatti del suo contributo, lo ricompensano nella lavorazione del suo primo album solista, dal curioso titolo di I'VE GOT MY OWN ALBUM TO DO.

Ancora nei Faces, Ronnie accetta l'ingaggio degli Stones come sostituto di Mick Taylor, che aveva intrapreso una carriera solista, nel loro tour nordamericano del 1975. La scelta si rivela un enorme successo: il rapporto chitarristico con Keith Richards è perfetto e in armonia con l'essenza e l'immagine del gruppo.

L'inserimento, tuttavia, non viene confermato immediatamente. Gli Stones tengono Ronnie sulle spine e organizzano provini con chitarristi del calibro di Eric Clapton, Jeff Beck, Harvey Mandel e Wayne Perkins. La decisione diviene finalmente definitiva nel 1976: poco prima dell'uscita del nuovo album (in tempo per la foto di copertina) la formazione inglese comunica che Ronnie Wood è a tutti gli effetti un Rolling Stone.