Franco Micalizzi e quel sodalizio con Bud Spencer, Terence Hill ed Enzo Barboni

Per una curiosa coincidenza, Lo chiamavano Trinità debuttò nei cinema dieci giorni prima dei festeggiamenti del Natale 1970, in concomitanza con il suo compleanno.

Sì, sono orgoglioso di far parte di questa storia, tanto dinamica quanto dinamitarda, la pellicola la conoscono tutti, le musiche idem, lo stesso Quentin Tarantino ha utilizzato i titoli di testa come finale del suo Django Unchained (2012), magari tutti gli altri film avessero tagliato gli stessi traguardi. Un brano tratto da una colonna sonora, come Trinity: Titoli è stato a lungo in classifica in tutto il mondo, divenendo qualcosa di unico, forse irripetibile, malgrado all’inizio il produttore Italo Zingarelli avesse in mente di richiedermi un altro tipo di tema, molto meno energico, quasi una ninna nanna. Io, invece, avevo compreso bene il mood di Lo chiamavano Trinità. Per i titoli di testa, la mia musica si avvaleva del testo di Lally Stott, cantautore britannico allora in voga, prematuramente deceduto in un incidente d’auto. Anche lui aveva avuto le mie stesse impressioni in merito alle immagini girate da Enzo Barboni e le sue parole erano perfette per le mie note. Il regista, però, tifava per la mia soluzione, che fu poi adottata. La voce di Trinity: Titoli è quella di Annibale Giannarelli, un cantante di passaggio, figlio di italiani precedentemente emigrati in Australia. Lui si era appena trasferito in Italia in cerca di fortuna, un po’ un azzardo, e non era affatto consapevole, così come noi, di cantare un brano destinato a essere leggendario e ricordato attraverso cinque decenni. In seguito, ho provato a introdurlo nel mondo della musica, con alcune audizioni, ma senza particolari riscontri perché, paradossalmente, era considerato troppo bravo.