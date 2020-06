Per il sessantaseiesimo compleanno della cantautrice italiana, non potevamo non ricordare questo progetto, uno dei più impegnati nel futuro della Nannini, nonché perfettamente in linea i suoi ideali.

Fin dagli esordi infatti, prima del successo e del rock, la Nannini è stata una delle prime cantautrici italiane femministe, che di tematiche femministe e progressiste parlavano nei suoi brani.

Basti pensare a Ti avevo solo chiesto di toccarmi, risalente al 1976, che parla di autoerotismo. La cantautrice, con questo brano all'avanguardia rispetto al panorama italiano contemporaneo, ribaltava il topos della donna che ricerca qualcosa di più del puro e semplice piacere.

O anche Morte per preocurato aborto, risalente allo stesso anno. Ricordiamo che, all'epoca, l'aborto in Italia era ancora illegale. Ecco quindi che Gianna Nannini, come una secchiata di acqua gelida, apriva gli occhi al suo pubblico, sensibilizzando su una problematica all'epoca irrisolta nel nostro Paese: quella di una donna spinta a cercare metodi illegali per abortire.