Steve Jones: la vita dopo i SEX PISTOLS

Residente a Los Angeles da trentacinque anni, Steve Jones ha raccontato la sua storia nell’autobiografia Lonely Boy. Oggi pratica la meditazione e fa da testimonial al programma in 12 passi per uscire dalla dipendenza dall’alcol.

A differenza di altre biografie rock, non hai addolcito nulla.

"La vita non è mai sempre tutta rose e fiori e non lo sarà mai. Non so perché la gente debba sempre raffigurarla come se ogni volta ci sia il lieto fine. La vita è una stronza puttana, dall’inizio alla fine."

Hai descritto la dinamica interna ai Sex Pistols come una lotta. Pensi che il fatto che non vi potevate soffrire vi abbia reso così efficaci?

"Credo di sì. Penso che sia così per un sacco di gruppi. Ci deve essere sempre una qualche strana dinamica perché la cosa funzioni. Hai citato l’apparizione a Today come lo spartiacque nella storia dei Pistols."

Ti sei mai pentito di tutta quella faccenda?

"Sinceramente, non saprei che dire. Fu una di quelle cose che accaddero nel momento più giusto. Forse, in fin dei conti, le cose dovevano andare precisamente così. Sarebbe stato anche carino andare avanti così come avevamo fatto fino a quel momento, ma direi che le cose non si muovevano abbastanza rapidamente. Iniziavamo a essere conosciuti grazie al «New Musical Express» e la gente iniziava a venire ai concerti vestita da punk. Ma la cosa con Grundy portò tutto a un livello mai visto prima. E per quanto potente, fu anche l’inizio della fine. Non credo che fosse stato programmato. Andandocene dallo studio Tv in auto, McLaren si stava cacando sotto – reagiva così a un sacco di cose – ma poi il giorno dopo quando vide le reazioni della stampa se ne assunse il merito."

Credi che i Pistols avrebbero dovuto durare più a lungo?

"Avremmo potuto andare avanti, e poteva anche essere una cosa buona, ma non credo sarebbe successo. Mentre eravamo negli USA e ci dirigevamo verso sud, cercammo di scrivere un paio di brani, ma non ci stavamo con la testa. Se avessimo provato, forse saremmo riusciti a realizzare un altro disco, ma con Sid nel gruppo le dinamiche erano cambiate."