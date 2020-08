Lutto nella musica: è morto Tony Costanza, ex batterista dei Machine Head

Ci lascia a 52 anni Tony Costanza, il batterista originale dei Machine Head. Il musicista aveva militato anche con i Crowbar e i Crisis.

Il batterista Tony Costanza ci ha lasciato stanotte a 52 anni, per cause ancora sconosciute.

Membro fondatore del gruppo heavy metal statunitense Machine Head, fece solo tre concerti con la band. Lasciò infatti Robb Flynn e compagni prima di registrare l'album di debutto BURN MY EYES, nel 1994, anche se compare nei crediti di otto canzoni.

Dal 1999 al 2001 militò con i Crisis, per poi unirsi ai Crowbar nel 2001, suonando nel loro settimo album in studio, SONIC EXCESS IN ITS PUREST FORM.

A dare l'annuncio della scomparsa del musicista è stato il suo ex compagno nei Crisis Afzaal Nasiruddeen, che ha pubblicato un toccante post su Facebook:

È con il cuore molto triste che devo accettare e informare tutti gli interessati che oggi ho perso mio fratello, il compagno di band, il ragazzo di casa e la famiglia. Tony Costanza era unico nel suo genere. Un uomo con un cuore enorme, amore e lealtà per le persone a lui vicine. Non riesco ancora a rapportarmi a questa realtà di perdita. So che aveva molti ammiratori, e io ero uno dei suoi più grandi. Si sarebbe letteralmente preso una pallottola per me. Questo è il tipo di fratello gangster che era. Tony è morto nel sonno stamattina, quindi sono sicuro che era in pace e non soffriva.

Auguro a sua madre tutta la forza che riesce a raccogliere, perché ne avrà bisogno fino all'ultimo grammo.

Inizierò una pagina di GofundMe per le spese del funerale suo e di Tony. Vi prego di aiutarmi se lo conoscete e ci tenete.

Vi prego di tenere vicino i vostri cari, perché il senso di perdita a volte è insormontabile.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dai Machine Head e dai Crowbar, che hanno ricordato Costanza così: