NOTE DI VIAGGIO: in arrivo il 9 ottobre il nuovo capitolo del progetto di Francesco Guccini

NOTE DI VIAGGIO - CAPITOLO 2: NON VI SUCCEDERÀ NIENTE conterrà moltissime sorprese: 12 tracce, un cast di grande caratura, arrangiamenti raffinati ed emozioni indimenticabili, per una vera e propria nuova pagina della musica italiana da collezionare e custodire gelosamente. La raccolta vedrà la partecipazione - in ordine alfabetico - di Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilaqua, Levante, Petra Magoni, Mahmood, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero.

È un anno di grandi soddisfazioni per Francesco Guccini: la sua opera Tralummescuro - ballata per un paese al tramonto uscita lo scorso novembre per Giunti è infatti nella cinquina dei finalisti della 58esima edizione del Premio Campiello, il concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello ‐ Confindustria Veneto.

Il prezioso volume – un viaggio tra malinconia, ironia e il grande valore della memoria – è stato scelto dalla giuria dei letterati presieduta da Paolo Mieli, ed è ora al vaglio dei 300 lettori della giuria popolare.