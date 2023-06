Un archivio online di 200mila vinili

La Boston Public Library sta collaborando con Internet Archive per mettere online un archivio musicale immenso: 200 mila dischi in vinile che molto presto saranno digitalizzati e ascoltato in tutto il mondo. La collezione di vinili jazz, rock e pop, fino a questo momento è stata difficile accesso nonostante l'impegno della biblioteca: ha richiesto moltissima manutenzione, cure e attenzione da parte di volontari e addetti. In suo soccorso, è arrivata l'associazione no profit Internet Archive, che aiuterà la Boston Library nella titanica impresa: molto presto migliaia di appassionati di musica potranno godere di questo tesoro. Per tenere d'occhio i caricamenti e l'archivio, clicca qui, ma sii paziente: i lavori di digitalizzazione sono soltanto all'inizio!

