Frank Zappa e quel primo concept album della storia

Si tratta dell'album d'esordio dei Mothers of Invention, band formatasi circa due anni prima dalle ceneri dei californiani Soul Giants, dei quali entrò a far parte anche il famosissimo chitarrista Frank Zappa. Ben presto, proprio Zappa ne diventò l'anima, spingendo la band ad ampliare i propri orizzonti prima confinati in una serie di cover di pezzi rhythm and blues.

Ed è proprio da un'idea di Zappa che nasce il tema centrale di questo concept album: una visione ironica - o per meglio dire, satirica – della moderna cultura americana e l'espressione del suo punto di vista sulla scena freak (o, come viene chiamata in italiano, la cultura dei "fricchettoni") che si stava iniziando a delineare in quel periodo nell'area di Los Angeles.

Zappa stesso viene identificato da molti come il classico "fricchettone", ovvero un anticonformista, una persona eccentrica, un tipo strano per dirla in parole povere.

La scena freak losangelina era nata come reazione contraria al materialismo che, già da qualche anno, aveva preso il sopravvento negli States (e non solo). Per mostrare il proprio disappunto, i cosiddetti freaks si vestivano con abiti sgargianti, molti facevano uso di droghe leggere e altrettanti mostravano disprezzo nei confronti del denaro e di uno stile di vita troppo pianificato.

Così, fu proprio Zappa che, in ambito musicale, contribuì a far conoscere questo fenomeno (ancora locale) nel mondo e FREAK OUT! fu uno dei mezzi che giovarono di più alla causa.