THE STRUTS: guarda il nuovo video insieme a Robbie Williams

Il tour italiano dei The Struts , previsto per questo luglio, è stato purtroppo cancellato e non può essere riprogrammato. In attesa di vedere la band di nuovo dal vivo, ascolta il nuovo singolo Strange Days:

I fan dei The Struts dovranno attendere. Il tour italiano della band di Luke Spiller - previsto il 12 luglio (Roma), il 14 (Padova) e il 15 (Brescia) - è stato cancellato per via della pandemia da Coronavirus e al momento, purtroppo, non può essere recuperato.

Mentre lo staff di LiveNation sta lavorando per portare i The Struts in Italia nel 2021, la formazione britannica ha pubblicato Strange Days, singolo registrato insieme a Robbie Williams.

Strange Days è anche il titolo del nuovo album degli Struts in uscita il 16 ottobre, che conterrà 10 tracce e vanterà la collaborazione di Albert Hammond JR., Tom Morello, Joe Elliot e Phil Collen dei Def Leppard.



Ecco il video ufficiale del nuovo singolo: