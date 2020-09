Jerry Lee Lewis: infuocato pianista e Latin Lover

Così Jerry Lee scriveva una rivoluzione a cavallo tra anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Mostrava ai suoi colleghi come essere un vero rocker, un frontman, un leone da palcoscenico, prima ancora che le rock band attirassero schiere di ammiratrici ai loro piedi.

La sua anima turbolenta, dunque, non si esprimeva solo a livello musicale, con vibranti e frenetiche note ( e un pianoforte dato alle fiamme!). Ma si affermava anche sulla scena personale dove, tra le sue love stories, quella più succulenta per i tabloid fu il matrimonio con la cugina tredicenne. Il suo nome era Myra Gale Brown ed era la figlia del cugino di Jerry Lee. Il loro matrimonio durò 13 anni, ma gettò nelle braci dello scandalo la carriera del celebre pianista. Almeno finché non si calmarono i rumors.

Tuttavia a Jerry non è mai importato granché dell'opinione altrui. Come dimostra la sicurezza sbarazzina di Dennis Quaid nei suoi panni sul grande schermo, con il biopic Great Balls Of Fire! del 1989. Al suo fianco una giovanissima Winona Ryder, perfettamente calata nella parte di Myra.

Ed è proprio la terza moglie di Jerry Lee ad aver scritto la bibliografia del marito, in un'esplosione di dettagli intriganti e colpi di scena incorniciati da una colonna sonora ad hoc. Così il nostro pianista non ci lascia mai a bocca asciutta, accompagnandoci all'alba del rock 'n' roll con il suo amore sfrenato per la musica.