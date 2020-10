Quanti significati nasconde QUADROPHENIA degli Who?

Quali segreti nasconde l'opera rock degli Who che consacrò l'iconico film omonimo? Scopriamo di più, tornando alla sua pubblicazione nel 1973.

Il sesto album in studio degli Who irrompe sulla scena discografica britannica nel 1973. Si tratta di un intreccio narrativo, costruito sulla crescita personale di un adolescente mod dell'Inghilterra anni '60 e scritto interamente dal noto chitarrista del gruppo, Pete Townshend.

QUADROPHENIA è la seconda opera rock della band inglese, dopo TOMMY (1969), e anche uno dei dischi più conosciuti e apprezzati degli Who. Con le sue evocative atmosfere visive non poté che diventarei un film, di altrettanto successo, che sbarcò nelle sale cinematografiche nel 1979.

Ma torniamo al 1973, quando tutto ebbe inizio.

Townshend illustra in parole e musica la storia di Jimmy Cooper, un adolescente della Brighton del 1965 appartenente alla sottocultura mod, in cui gli stessi Who si riconoscevano negli anni Sessanta. Nell'incipiente atmosfera modernista, in contrasto con i rocker, con la famiglia e con una società che non lo comprende, Jimmy deve trovare la propria identità. La sua battaglia per riconoscersi nel mondo, affrontando i suoi demoni tra sofferenze e ingiustizie, è un vero e proprio percorso di maturità.

Proprio il percorso che, specularmente, Townshend pensò per i suoi compagni, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon, uniti all'apice del loro successo, ma divisi tra le glorie del passato e il cambiamento, la sperimentazione.