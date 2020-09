QUADROPHENIA: gli anni ’60 inglesi sulle note degli Who

L'uscita del film si colloca quattro anni dopo la prima opera cinematografica degli Who, Tommy (1975) - di cui vi abbiamo parlato qui - e tratteggia il contesto storico in cui la band si è affermata e contraddistinta come icona del movimento mod. La regia fu affidata a Franc Roddam e il progetto svela un implicita dedica a Keith Moon, il batterista degli Who, morto un anno prima dell'uscita del film. Proprio lui aveva chiesto a Roddam di poter prendere le redini della regia, senza però avere successo. E non fu l'unica proposta mancata sul set. In origine, infatti, il ruolo del protagonista era stato offerto a Johnny Rotten, storico cantante dei Sex Pistols.

Poi la scelta ricadde sulla sobrietà britannica di Phil Daniels. Tuttavia, il film poté godere della presenza esordiente di Sting, non ancora all'apice della sua carriera con i Police. Si può dire, quindi, che la musica ebbe un ruolo fondamentale, in tutti i suoi riferimenti, e non poteva essere altrimenti. Così il film assume lo status di icona per la sua narrazione attraverso elementi simbolici, sullo sfondo della spiaggia di Brighton, che evoca un altro grande classico: Gioventù Bruciata (1955).