“Who Are You”: quando gli Who incontrarono i Sex Pistols

Il 18 agosto 1978 in Inghilterra usciva WHO ARE YOU, album degli Who. Il brano omonimo era nato da uno strano incontro di Pete Townshend con i Sex Pistols. Ecco tutta la storia:

Nel 1978, il gruppo britannico degli Who aveva una brillante carriera alle spalle, costellata di successi come TOMMY, WHO'S NEXT e QUADROPHENIA, e si preparava a sfornare un nuovo album, WHO ARE YOU, l'ultimo che avrebbe visto la storica formazione al completo: Roger Daltrey, Keith Moon, Pete Townshend e John Entwistle. Il quartetto era ormai sulle scene dal 1964, anno a cui risalgono le prime apparizioni.

In quel periodo, però, nuove generazioni e nuovi gruppi si stavano affacciando nel panorama musicale inglese. Primi tra tutti i ribelli e selvaggi Sex Pistols che, nonostante una carriera relativamente breve e travagliata, riuscirono in pochissimo tempo a far sì che il mondo parlasse di loro. Il punk era sbarcato nel Regno Unito.

Proprio da un fortuito incontro tra i due gruppi nacque il singolo Who Are You, inserito nell'omonimo album e scritto da Pete Townshend. Si tratta, ad oggi, di uno dei pezzi più conosciuti degli Who.