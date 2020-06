Quell’ultima esibizione pubblica di Elvis Presley

Elvis a tratti non si riconosce in queste immagini. Appare triste, pallido, un po' in sovrappeso rispetto alla figura agile e snodata che siamo abituati ad associargli. Eppure nulla di tutto questo avrebbe potuto far nemmeno lontanamente presagire il dramma che si sarebbe consumato di lì a poco.

Pare che i problemi di salute che già da tempo affliggevano il cantante soprattutto per via delle sue tante dipendenze fra cui quella da farmaci, fossero peggiorate improvvisamente attorno al 1973. In quell'anno, gli venne sconsigliato di continuare a sottoporsi al forte stress che gli procurava l'andare in tournée. Elvis, però, non volle sentire ragioni e decise di continuare ad esibirsi in eventi live soprattutto negli States.

Fu così per diverso tempo nonostante, dopo ogni concerto, la salute fisica e mentale di Elvis apparissero sempre più deteriorate.

Arriviamo, così, all'estate del 1977: dopo l'ultima esibizione a Indianapolis, Elvis tornò nella sua Memphis per riposare in vista di una nuova serie di concerti che avrebbe dovuto tenersi nell'agosto successivo.

Alla vigilia del primo di questa serie di live, però, qualcosa andò storto: era la notte fra il 15 e il 16 agosto ed Elvis si trovava nella sua tenuta di Memphis dove, dopo aver assunto un'abbondante dose di barbiturici, rimase sveglio tutta la notte per discutere con il suo staff gli ultimi dettagli dell'evento che avrebbe dovuto tenersi l'indomani a Portland.

Verso le prime luci del mattino, Elvis provo qualche pezzo al piano fra cui il famoso brano country Blue Eyes Crying in the Rain che, pare, sia stata l'ultima canzone cantata da Elvis durante la sua vita (anche se, in questo caso, non si trattò di un'esibizione pubblica bensì di semplici prove private).