Samuele Bersani, dal debutto ad “Harakiri”

Nel 1996 scrive il testo di Canzone per Lucio Dalla, per proseguire poi a palla di cannone con Giudizi universali, una delle canzoni più belle di Bersani. Ormai artista affermato, da qui in poi riuscirà a cogliere sempre le migliori opportunità per far fiorire il suo talento, come la creazione della colonna sonora di Chiedimi se sono felice, film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Questa collaborazione gli fa ottenere il Nastro d’argento alla migliore canzone originale.

Tra altre collaborazioni di altissimo livello, come quella con Mina per In percentuale, nel 2002, e le Targhe Tenco vinte nel corso della sua carriera, Bersani realizzerà il tributo a Faber con la sua interpretazione di Il bombarolo, in occasione dei dieci anni di scomparsa della morte del cantautore italiano.

Saltiamo al 2020: da poco meno di un mese Bersani ha annunciato la nuova uscita discografica di CINEMA SAMUELE, che potremo ascoltare dal 2 ottobre. Il singolo di apertura di questo album è Harakiri. Eccolo qui: