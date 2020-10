David Gilmour: il 27 novembre l’edizione limitata in vinile 7’’ di “Yes, I Have Ghosts”

Il 27 novembre in occasione del RSD BLACK FRIDAY uscirà l’edizione limitata in vinile 7’’ di Yes, I Have Ghosts.

Il vinile contenente il nuovo singolo di David Gilmour, arrivato dopo cinque anni dal suo ultimo album da solista RATTLE THAT LOCK, conterrà una versione inedita del brano firmata da Andy Jackson.

Yes, I Have Ghosts, nel quale la figlia Romany canta e suona l’arpa, è stato scritto dallo stesso Gilmour insieme alla moglie Polly Samson ed è ispirato a A Theatre for Dreamers, il nuovo romanzo di quest’ultima, già bestseller.

Quando ho iniziato a lavorare a questa canzone è cominciato il periodo di lockdown e ho dovuto cancellare la sessione di registrazione con i coristi ma, come si sa, non tutto il male vien per nuocere e non avrei potuto essere più felice di scoprire come la voce di Romany si fonde perfettamente con la mia e il suo modo di suonare l’arpa è stata una rivelazione.

Yes, I Have Ghosts, inizialmente reso disponibile solo per l’audiolibro A Theatre for Dreamers, è uscito in digitale questa estate.