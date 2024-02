Gene Simmons: “Le corna sono un omaggio a Spider-Man”

Gene Simmons ha fatto parlare di sè dopo aver tentato di registrare il gesto della mano con le corna, associato ai fan del rock e del metal.

D'altro canto, la vedova di Ronnie James Dio si è schierata contro il bassista dei Kiss, in quando sarebbe stato proprio il marito ad inventare, o meglio, diffondere l'iconico gesto, acquisito dalla nonna come modo per scacciare gli spiriti maligni.

A Classic Rock Magazine però, Simmons, ha rivelato di aver "rubato" il gesto, a Spider-Man, e al suo modo di sparare le ragnatele dai polsi.

"Abbiamo fissato dei modelli. Quando vedi le band saltare in sincronia, o le vedi fare le corna, è iniziato tutto coi Kiss." quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del merito di Ronnie James Dio, ha risposto: "Beh, non auguro del male a nessuno, ma credo che sia sbagliato. Il mio gesto è tratto da Spider-Man. E' un omaggio a lui. Se mi vedete in una foto, in cui stendo anche il pollice, quello nel mio linguaggio dei segni significa 'Ti amo'".

Detto questo, la domanda di Simmons è stata accolta all'ufficio Marchi e Brevetti, ma non è ancora stata assegnata ad un esaminatore. La questione, per il momento, resta aperta.