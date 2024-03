La reazione dei bambini all’ascolto degli AC/DC

I bambini d'oggi conoscono gli AC/DC?

Oggi come oggi, veniamo costantemente bombardati da qualsiasi cosa, informazioni, musica, video, immagini. I bambini crescono ascoltando sound ben diversi da quelli cui siamo stati abituati noi, ma alcune band, come gli AC/DC sono la prova che la musica può essere immortale.

Nessuno di questi ragazzini era neanche lontanamente nato quando si sono formati gli AC/DC, eppure, alcuni ammettono di sentire come familiari le loro canzoni, anche se non vanno proprio incontro ai gusti di tutti. Da Thunderstruck fino a Hells Bells, alcuni di questi bambini conosco persino le parole e gli attacchi, merito in parte dei genitori (dei buongustai) e delle pubblicità in tv.

Il video con le reazioni dei bambini ai classici degli AC/DC

Il video è davvero divertente. Gran parte dei ragazzi si è complimentata con il chitarrista, dicendo che è un vero e proprio mostro della chitarra. Altri si sono chiesi: "Ma che razza di nome è questo?" oppure, "Questa è una canzone piuttosto bella, anche se dicono soltanto TNT!". E infine, "Ma perchè indossa dei pantaloncini?".

Guarda il video qui sotto!