L’album di esordio degli ANEKDOTEN

Si apre così il ballottaggio tra Anekdoten e Kaspar Ur, al punto che nel 1992 i quattro si esibiscono dal vivo utilizzando alternativamente entrambi i nomi. Alla fine Anekdoten resiste e si guadagna, seppur a fatica, l’approvazione definitiva. Nel dicembre del 1991 Nicklas, Jan Erik, Peter e Anna Sofi registrano il primo demo che include Karelia, The Old Man & The Sea, Thoughts In Absence, Darkness Descends e Sad Rain. Un secondo demo viene prodotto a un anno di distanza, nel dicembre del 1992, contenente altri quattro pezzi: Where Solitude Remains, The Flow, Longing e Wheel.

A questo punto il gruppo è pronto per entrare in studio di registrazione. Il primo album si intitola VEMOD (“malinconia”, “tristezza” in svedese): inciso tra marzo e aprile del 1993 allo Studio Largen, vede la luce nel settembre dello stesso anno sulla neonata etichetta Virtalevy, fondata dagli stessi membri della band per poter avere il pieno controllo sulla commercializzazione del proprio lavoro. In poche settimane la prima tiratura in Cd va esaurita (1500 copie): insieme a HYBRIS degli Änglagård e RIKTIGT ÄKTA dei Landberk, entrambi pubblicati nel 1992, VEMOD va a formare la trilogia sacra del nuovo prog svedese...

