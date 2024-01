SANREMOBERTÈ: un viaggio attraverso i momenti più magici di LOREDANA BERTÈ al FESTIVAL DI SANREMO

Giuseppe Fisicaro, Ceo e Founder, di TheWebEngine, commenta:“Sono molto felice di questa collaborazione con Warner Music e in particolare con Renato Tanchis, un professionista la cui storia discografica è un emblema per chi fa questo mestiere. Abbiamo unito le forze per realizzare questo progetto, che altro non è che un tributo sia alla discografia di Loredana Bertè che alla sua ‘Sanremo Story’, visto che parteciperà alla kermesse del 2024 salendo sul palco dell’Ariston per la dodicesima volta. Ovviamente facciamo un tifo smisurato al Festival di Sanremo’’.

“Siamo fieri e onorati di aggiungere un altro gigante della storia della musica italiana nel nostro palmares delle consulenze, ci rende fieri e felici” - prosegue Giuseppe Fisicaro - che vede tra i clienti artisti di fama come Gianluca Grignani, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Mario Venuti e tra i nuovi, anche Elio E le Storie Tese. Queste due collaborazioni sono nate grazie alla stima reciproca tra la nostra realtà e due tra le più importanti realtà discografiche che ci sono nel panorama internazionale, e cioè Warner Music (per il progetto StoriaBertè) e Believe Music (per il progetto Elio e le Storie Tese). Il nostro potenziale è quello di una realtà non solo strategica ma anche operativa. Quando ipotizziamo e studiamo un progetto o un format, abbiamo poi la struttura e i tecnici pronti ed operativi a realizzare i contenuti legati alle strategie. Il nostro obiettivo - conclude - è crescere, migliorarci e migliorare il nostro livello di servizio, rendendo i progetti vincenti''.

E allora, per tutta la Bandabebé in attesa anche del nuovo singolo "Pazza", non resta che stare sintonizzati con @LolaBerteUfficiale: https://www.youtube.com/channel/UC5Y0TJacJRc57bK-Jp6kl1Q