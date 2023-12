Leggende metropolitane: i tre minuti nell’aldilà di Dave Gahan

Len è un poco di buono, un ragazzo senza un futuro e senza ideali. La guerra lo tempra e, se possibile, gli regala una faccia ancora più cinica di sempre. L’orgogliosa e vittoriosa Great Britain lo accoglie in patria con una casa popolare e una ragazza anche più povera di lui da sfamare. Lui fa tutto quello che può, ma ogni giorno rincasa dalla fabbrica con qualche ruga in più e molte illusioni in meno. Qualche birra e uno schiaffo di troppo a sua moglie gli costano anche il solo calore umano che avesse mai conosciuto. Sylvia, che è anche madre dei suoi sei figli, lo abbandona nottetempo e Len, che forse un briciolo di dignità lo possiede ancora, non va neanche a cercarla. Gli anni che seguono non tradiscono le sue magre aspettative, il bere ha preso il sopravvento su tutto il resto e Len incomincia a perdere ogni contatto con la realtà. Le sue giornate sono addirittura segnate da visioni e deliri, tanto che i suoi colleghi in fabbrica lo soprannominano Oracolo.

Vede cose Len, cose che nessun altro può vedere e le sue profezie, a un certo punto, si rivelano incredibilmente fondate, così accurate da consentirgli di arrotondare lo stipendio con i suoi “consulti”. Poi, in una delle sue notti più buie, Len viene travolto da una visione a dire poco terrificante; in questa specie di incubo ad occhi aperti, si vede fluttuare in un mare nero come la notte e riconosce uno dei suoi figli, Dave, adagiato su una zattera, circondato da corvi neri e minacciosi. Per molte sere di seguito sarà perseguitato da questa visione che lo spingerà a chiedere persino l’aiuto di un dottore. La sanità pubblica inglese se la cava prescrivendogli qualche seduta dagli Alcolisti Anonimi e un ciclo di blandi tranquillanti e Len ritorna in se stesso per qualche tempo. È allora che riceve una lettera dalla sua ex moglie che gli dice che suo marito, quello che ha anche adottato i suoi figli e che li ha mantenuti fino ad allora, è venuto a mancare. È l’occasione per mettere a posto le cose con la sua famiglia, o almeno di provarci e Len decide di andare a trovare Sylvia.