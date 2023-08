Il trionfo del Fake Rock: la verità sulle TRIBUTE BAND

Invece, in ambito pop e rock, i musicisti che non eseguono musica originale sono considerati a un livello “inferiore”, forse perché, certo, in questo tipo di operazioni, creatività e originalità sono spesso bandite. Ma magari anche questo è solo un pregiudizio che, alla luce di quanto avviene in altri ambiti musicali, andrebbe rivisto. Tanto più se si parla di tribute band, il cui lavoro, come si accennava all’inizio, è frutto non solo di studio e riproposizione perfetta di brani musicali di un gruppo o artista, ma anche di tutto quanto vi fa da contorno: dal tipo di chitarra usato per quell’assolo, alla scaletta precisa del concerto riproposto, dal tipo di luci ecc.

Tutto frutto di ricerche accurate e, dopo, del recupero di tutto il materiale occorrente. Ad esempio, spiega Marcello Rossi, chitarrista dell’italiana The Dark Machine: “La nostra formazione è composta da 12 musicisti più i tecnici: oltre 20 persone che portano in tournée uno show di tre ore nel quale ripercorriamo filologicamente la storia dei Pink Floyd, dalle creazioni più sperimentali e corali dei primi anni, fino agli album di impianto evidentemente più gilmouriano e solistico dell’ultimo decennio, evidenziandone in particolar modo le improvvisazioni come culmini espressivi. Abbiamo un’attenzione maniacale verso i giochi di luci e ogni elemento scenografico, come nella continua ricerca di quelle immagini acustiche e di quei pieni sonori dal sapore quasi sinfonico che hanno sempre contraddistinto la band. Insomma, si tratta di un vero e proprio tributo allo storico gruppo e non una sterile riproduzione pedissequa: l’idea è di restituire al pubblico un’immagine fluida delle improvvisazioni e del live pinkfloydiani”.

Il fatto è che, soprattutto per quanto riguarda vecchi storici gruppi di cui magari esistono pochissimi filmati, questo tipo di concerti è quanto di più vicino si possa immaginare a un concerto “vero” del gruppo amato. Vi siete persi i Genesis con Peter Gabriel negli anni 70? Il concerto dei canadesi Musical Box può darvi davvero l’illusione di un salto indietro di 45 anni. Loro sono talmente perfetti da aver conquistato gli stessi… Genesis: “Non sono solo una tribute band”, ha detto Phil Collins, “hanno preso un periodo storico e lo stanno riproducendo fedelmente nello stesso modo in cui qualcun altro realizzerebbe una produzione teatrale”.

Ecco lo spirito giusto dell’operazione: non c’è niente di negativo, per una compagnia di prosa, nel recitare Shakespeare invece di una pièce inedita. “E poi, suonano meglio di quanto facessimo noi!”, ha concluso Phil, mentre si dice che Peter Gabriel abbia portato suo figlio a vedere lo spettacolo per mostrargli cosa faceva il padre “quand’era giovane”…

Tratto da Classic Rock n.68 - testo a cura di Lucio Mazzi.