Due anziani sono letteralmente fuggiti dalla casa di riposo in cui risiedevano per assistere ad un Festival Metal. E' accaduto in Germania, a "causa" del Wacken Open Air Festival e, ci sentiamo subito di rassicurarvi, i due anziani sono stati ritrovati alle 3 di notte il giorno dopo l'evento, e riportati a casa sani e salvi.

Al Festival, molto importante e famoso fra gli appassionati, si sono esibiti fra i tanti anche i Sepoltura, i Judas Priest, e In Flames.

Stando alle ricostruzioni della polizia, i due nonnini sarebbe spariti nella serata di venerdì, e ritrovati dalla polizia che li avrebbe "catturati" per riportarli all'ospizio. Fortunatamente, tutto questo, dopo aver assistito quanto meno all'esibizione dei Judas Priest. Che fossero fuggiti proprio a causa loro?